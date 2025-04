Documentaire

C’est l’un des points noirs de la sécurité routière : les accidents en centre-ville. Ils représentent près de 70% des accidents de la circulation. Et la ville qui en compte le plus, c’est Paris. Plus de vingt accidents par jour faisant, chaque année, plus de sept mille blessés et près de quarante morts… Pour comprendre les raisons d’une telle hécatombe, nous avons suivi pendant plusieurs mois les services chargés de combattre les chauffards des centre-ville. Ce que les journalistes ont découvert est édifiant : en centre-ville, le stress et l’impatience conduisent de nombreux conducteurs à multiplier les infractions et à se croire tout permis pour gagner quelques secondes… A deux ou quatre roues, faire demi-tour en pleine rue ou conduire à contre-sens semble, par exemple, être devenu normal… L’émission pointe également un phénomène inquiétant : le danger de certaines camionnettes de livraison. Malgré leur puissance et leur visibilité réduite, elles se conduisent sans formation spécifique et, entre les mains de chauffeurs irresponsables, elles se transforment régulièrement en piège mortel pour les cyclistes et les piétons. Un documentaire d’Arnaud Levert