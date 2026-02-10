A Cambrai, il y a une équipe de policiers spéciale qui aide les enfants qui ont eu des problèmes graves. Trois personnes, Céline, Laurent et Michel, sont formées pour aider les enfants et les jeunes adultes. Chaque année, ils s’occupent d’environ 300 cas. Récemment, ils ont été informés d’une situation inquiétante par les services sociaux. Un garçon de 16 ans dit que sa mère se comporte mal. Pendant leur enquête, des choses secrètes dans la famille ont été découvertes, comme le fait que l’oncle est en réalité le père de ce garçon.