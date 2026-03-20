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En Bosnie-Herzégovine, les ordures s’entassent à ciel ouvert. Les autorités environnementales estiment à plus d’un millier le nombre de...
De 2019 à 2024, un voyage émotionnel entre rire et larmes dans la vie de Noam Shuster Eliassi, stand-uppeuse...
Marieta Frias nous explique les mystères de la lotería de Navidad, la loterie de Noël.
Donald Trump rêve ouvertement de réussir là où tous les présidents américains se sont cassé les dents depuis des...
Nombre d’Allemands se sont installés en Toscane. Wolfgang (78 ans) et Roman (81 ans) y vivent depuis longtemps dans...
La guerre à Gaza menace la cohésion de la société israélienne qui compte une importante minorité arabe, plus d’un...
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Dans toute l’Europe, les prix flambent. Toute l’Europe, vraiment ? Pas au marché de Leknica, paradis des Allemands qui passent...
Depuis environ un siècle, les Kroomen sont les spécialistes de l’embarquement des billes de bois à bord des bateaux...
Ils sont bénévoles et ils ne supportent plus le spectacle de ces misérables qui dorment dans les nuits glacées...
Premiers habitants du nouveau continent, les Amérindiens sont arrivés en Guyane il y a plus de 10 000 ans....
Dans les sous-sols de La Défense, le plus grand quartier d’affaires d’Europe, une soixantaine de SDF ont trouvé refuge....
Du 1 janvier au 31 octobre 2021, 13.663 étrangers ont été expulsés. C’est seulement 13% des plus de 100.000...
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Depuis Novembre 1979, les relations entre les États-Unis et l’Iran se tendent autour de l’embargo économique imposé par Washington...
Pour son travail de maturité, un étudiant genevois a décidé de passer tout un mois dans la rue et...
En Chine, il y a une nouvelle dictature instaurée par la publicité, le marché et la consommation de masse....
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