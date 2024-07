Documentaire

Dans ce numéro, Alex Goude aborde les questions liées, plus particulièrement, aux robots humanoïdes. L’équipe de «Scientastik» tente ainsi de savoir si un jour, les robots deviendront l’égal de l’homme et effectue des tests pour savoir si une intelligence artificielle peut imiter l’homme. Alex Goude part également à la rencontre à la rencontre de Pepper et de Roméo, le must des robots français. Sans oublier nos trois youtubeurs : Bruce Benamran évoque la question de l’intelligence artificielle ; Marion Seclin se demande ce qu’est un robot humanoïde et Dycosh, lui, ne craint pas vraiment les robots