Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Mort et phantômes – PhantasIA À l’ère des IA génératives, les fantômes sont de retour et nos maisons sont plus hantées que jamais. Certains...

Conférence Passé, présent et futur de l’intelligence artificielle Après avoir retracé les grandes lignes de l’histoire de l’intelligence artificielle depuis la seconde guerre mondiale jusqu’à nos jours,...

Documentaire La création du drone, du simple jouet à l’engin militaire Reginald Denny, créateur du drone RP-4, a d’abord essuyé les refus de l’armée. Ce n’est que lorsque la Seconde...

Documentaire Repousser les limites de la nature : la technoscience fait ses preuves Faire de la biologie de synthèse c’est faire ce que la Nature n’aurait jamais fait… Ou plutôt copier ce...

Conférence Les recherches pour l’électronique du futur L’électronique est partout autour de nous, dans nos smartphones, nos tablettes, nos voitures… Toujours plus rapide, plus puissante, plus...

Conférence Du rêve à la réalité ; quand la technologie dérape On n’arrête pas le progrès, dit le proverbe. L’histoire de la technologie, elle, tient un autre discours : le...

Conférence Meufs ! Osons l’IA ! Meufs ! Osons l’IA ! Une conférence-atelier pour encourager les femmes à s’approprier l’intelligence artificielle générative.Cette conférence-atelier est animée...

Article Les avancées révolutionnaires dans les batteries au graphène Les progrès technologiques et scientifiques récents ont ouvert de nouvelles perspectives dans divers domaines de la société, en particulier...

Documentaire BathyBot : le robot des profondeurs C’est un petit robot qui pourrait faire de grandes découvertes. BathyBot, c’est son nom, s’apprête à percer les mystères...

Documentaire Systèmes d’alerte précoce Pandémies, éruptions volcaniques, séismes, glissements de terrain… les catastrophes se multiplient. Pour réduire leur impact, des systèmes d’information et...

Documentaire Elon Musk, l’homme qui veut changer le monde Découvrez l’ascension fulgurante d’Elon Musk, l’homme qui transforme notre façon de penser sur la technologie du voyage à travers...

Documentaire Sci-Fi Science – La machine à explorer le temps \r

Le professeur Michio Kaku dresse les plans d’une machine à remonter le temps, qui permettrait de voyager dans le...

Documentaire Conquête de la Lune – Ordinateur de navigation \r

L’Apollo Guidance Computer est l’ordinateur embarqué de navigation et de pilotage installé dans les vaisseaux spatiaux des missions Apollo....

Documentaire Naturellement génial ! Construire efficacement Et si, avec l’aide des chercheurs en biomimétisme, les mondes animal et végétal nous indiquaient les voies pour sauver...

Documentaire L’Esprit Sorcier – Le monde des matériaux Savez-vous de quoi est fait votre crayon à papier ? Comment sera fait votre téléphone demain ? Et que...

Conférence Découvrez le Deep Learning ! Dans le cadre des séminaires du laboratoire LISTIC de l’Université Savoie Mont Blanc, Christian Wolf, enseignant-chercheur au LIRIS, fait...

Documentaire Biomimétisme – Naturellement génial ! S’orienter dans le chaos Cette science, qui consiste à observer les mécanismes de la nature pour trouver des solutions techniques innovantes et douces...

Documentaire Bienvenue dans le nanomonde – Des nanos autour de nous \r

Lorsque l’on parle d’un nouveau matériau, il faut bien faire la distinction entre sa surface à l’extérieur et sa...

Conférence Intelligence artificielle : entre confiance et défiance, réalité et illusions L’intelligence artificielle fascine autant qu’elle inquiète. Depuis quelques années, son développement exponentiel soulève des questions profondes sur ses implications...