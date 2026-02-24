À l’ère des IA génératives, les fantômes sont de retour et nos maisons sont plus hantées que jamais. Certains...
Après avoir retracé les grandes lignes de l’histoire de l’intelligence artificielle depuis la seconde guerre mondiale jusqu’à nos jours,...
Reginald Denny, créateur du drone RP-4, a d’abord essuyé les refus de l’armée. Ce n’est que lorsque la Seconde...
Faire de la biologie de synthèse c’est faire ce que la Nature n’aurait jamais fait… Ou plutôt copier ce...
L’électronique est partout autour de nous, dans nos smartphones, nos tablettes, nos voitures… Toujours plus rapide, plus puissante, plus...
On n’arrête pas le progrès, dit le proverbe. L’histoire de la technologie, elle, tient un autre discours : le...
Meufs ! Osons l’IA ! Une conférence-atelier pour encourager les femmes à s’approprier l’intelligence artificielle générative.Cette conférence-atelier est animée...
Les progrès technologiques et scientifiques récents ont ouvert de nouvelles perspectives dans divers domaines de la société, en particulier...
C’est un petit robot qui pourrait faire de grandes découvertes. BathyBot, c’est son nom, s’apprête à percer les mystères...
Pandémies, éruptions volcaniques, séismes, glissements de terrain… les catastrophes se multiplient. Pour réduire leur impact, des systèmes d’information et...
Découvrez l’ascension fulgurante d’Elon Musk, l’homme qui transforme notre façon de penser sur la technologie du voyage à travers...
\r\nLe professeur Michio Kaku dresse les plans d’une machine à remonter le temps, qui permettrait de voyager dans le...
\r\nL’Apollo Guidance Computer est l’ordinateur embarqué de navigation et de pilotage installé dans les vaisseaux spatiaux des missions Apollo....
Et si, avec l’aide des chercheurs en biomimétisme, les mondes animal et végétal nous indiquaient les voies pour sauver...
Savez-vous de quoi est fait votre crayon à papier ? Comment sera fait votre téléphone demain ? Et que...
Dans le cadre des séminaires du laboratoire LISTIC de l’Université Savoie Mont Blanc, Christian Wolf, enseignant-chercheur au LIRIS, fait...
Cette science, qui consiste à observer les mécanismes de la nature pour trouver des solutions techniques innovantes et douces...
\r\nLorsque l’on parle d’un nouveau matériau, il faut bien faire la distinction entre sa surface à l’extérieur et sa...
L’intelligence artificielle fascine autant qu’elle inquiète. Depuis quelques années, son développement exponentiel soulève des questions profondes sur ses implications...
Bienvenue dans le monde virtuel. De nos jours la tour Eiffel pourrait être conçue et dessinée en quinze jours,...
