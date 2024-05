Documentaire



A l’âge de 22 ans, il a osé défier les autorités russes et le KGB en choisissant de rester en France et il deviendra l’un des plus grands danseurs de tous les temps. Le choix de l’exil le privera de sa famille et entraînera des représailles. Talentueux et ambitieux, Rudolf Noureev trouvera l’épanouissement dans son art et accédera au statut de star internationale. Il devient une icône de la danse et de la liberté, une « rock star », mais demeure au fond un solitaire nostalgique. Des images d’archives et des témoignages mettent en lumière les épisodes méconnus d’une vie pleine de rebondissements : le scénario rocambolesque de son exil choisi, les conditions dans lesquelles il a revu sa mère, vingt-six ans après l’avoir quittée et son combat secret contre le sida.

Un film de Camille Ménager

Sur une idée originale de Laurent Delahousse

Une production Magnéto