Les règles, longtemps taboues, deviennent le cœur d’une révolution. Ce documentaire explore sans détour les douleurs, les clichés, la précarité menstruelle et la honte intériorisée par des générations de femmes. À travers des témoignages bouleversants, des actions militantes chocs, des alternatives écologiques et une réappropriation du corps féminin, cette enquête fait voler en éclats les non-dits. De la rue aux réseaux sociaux, des humoristes aux scientifiques, un même cri s’élève : il est temps de parler, de montrer, d’assumer. Une révolution rouge, audacieuse et libératrice, qui redonne aux femmes pouvoir, dignité et fierté.