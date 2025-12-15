Article

La vitamine C est sans doute le complément alimentaire le plus plébiscité dès l’apparition des premiers frimas de l’hiver. Profondément ancrée dans l’imaginaire collectif, l’idée selon laquelle l’acide ascorbique constituerait un bouclier infaillible contre le rhume persiste avec ténacité depuis des décennies.

Pourtant, lorsqu’on analyse les données cliniques rigoureuses, la réalité scientifique apparaît bien plus nuancée que ne le suggèrent les conseils populaires.

De vastes méta-analyses ont scruté l’impact réel de cette molécule sur nos défenses immunitaires. Il ressort que, contrairement aux idées reçues, une supplémentation quotidienne ne permet pas d’éviter de contracter un rhume au sein de la population générale.

En clair, avaler des comprimés effervescents en prévision de la saison froide ne vous rendra pas invulnérable face aux virus saisonniers qui circulent.

Néanmoins, l’efficacité de la vitamine C n’est pas totalement nulle ; elle dépend surtout du contexte et du profil de l’individu. Une exception notable concerne les personnes soumises à un stress physique extrême ou au froid intense, comme les marathoniens ou les soldats, chez qui le risque d’infection peut effectivement diminuer de moitié grâce à une supplémentation soutenue.

Pour le commun des mortels, le véritable bénéfice réside ailleurs que dans la prévention pure. Une consommation régulière, instaurée bien avant l’infection, permet de réduire modestement la durée de la maladie ainsi que la sévérité des symptômes ressenti.

Les études indiquent un raccourcissement de l’épisode viral d’environ 8 % chez l’adulte et jusqu’à 14 % chez l’enfant.

Attention toutefois, cet effet positif disparaît si la prise débute après l’apparition des signes cliniques. Commencer une cure curative lorsque le nez coule s’avère thérapeutiquement inutile. En somme, la vitamine C n’est pas un remède miracle, mais un soutien métabolique qui s’acquiert idéalement par une alimentation équilibrée plutôt que par des excès de suppléments.