En à peine trois générations, les Français ont perdu deux mois de sommeil par an. Jamais dans l’histoire, nous...
Le combat de cette femme qui vit avec 3 membres en moins – Témoignage
Les agrumes, tels que les mandarines, clémentines et oranges, sont des fruits populaires qui trouvent facilement leur place dans...
La dermopigmentation, souvent appelée maquillage permanent ou tatouage cosmétique, est une technique de plus en plus populaire qui vise...
Il y a un deux ans et demi, Lorène Vivier, 37 ans, a été diagnostiquée atteinte de la maladie...
Faut-il prendre un traitement hormonal ? Vous êtes nombreuses à me poser la question. Il y a encore beaucoup...
Le vieillissement n’est pas une maladie ! Dans le cadre de l’opération Télévie, le professeur Vincent Castronovo donnait les...
Le tatouage est une forme d’art corporel qui a gagné en popularité au fil des années. Cependant, pour les...
La ménopause est une phase naturelle de la vie des femmes, marquée par la fin des menstruations et une...
Que vous soyez un sportif invétéré ou un pratiquant débutant, vous avez sûrement déjà entendu parler des compléments alimentaires....
Chaque année, quand les jours raccourcissent à l’arrivée de l’automne, il est courant de ressentir de la fatigue et...
Parmi les trésors cachés de la ruche, le pollen d’abeille figure en bonne place. Souvent méconnu du grand public,...
Comment bénéficier au maximum des bienfaits de la tomate ?
Améliorer votre posture est bien plus qu’une simple question d’apparence physique ; c’est une démarche essentielle pour préserver et...
Nous sommes tous passés par là – le moment incroyablement frustrant où vous regardez dans le miroir le matin...
Helios, 8 ans, a une mémoire phénoménale : virtuose du piano, du dessin et des maths, il a besoin...
L’œil-de-perdrix est une affection du pied qui peut être particulièrement douloureuse et gênante au quotidien. Il se manifeste par...
Lorsqu’une vague de chaleur s’abat sur nous, nos habitudes quotidiennes, y compris nos choix de boissons, sont souvent remises...
Près de sept milliards de téléphones portables et smartphones sont utilisés de par le monde, dont 700 000 en...
Découvrez cette tendance qui s’inscrit dans la durée, ces nouvelles méthodes dites « détox ». Tout est bon pour se relaxer,...
