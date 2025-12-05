Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Aurores boréales – Des lumières fascinantes mais menaçantes Les aurores boréales ne sont pas que de majestueuses chorégraphies lumineuses. Provoquées par les tempêtes solaires, elles peuvent aussi perturber...

Documentaire Le triangle des Bermudes de l’espace A deux cents kilomètres au-dessus de la Terre, un phénomène étrange a été observé : l’anomalie de l’Atlantique Sud (AAS)....

Documentaire La danse des télescopes et des rayons gamma L’installation de télescopes de grande taille aux Canaries pousse des astronomes à jouer les alpinistes. Leur objectif : étudier...

Conférence Le télescope spatial James Webb, une nouvelle fenêtre sur l’Univers Comment sommes nous arrivés ici ? Quelle est notre place dans l’Univers ? Sommes nous seuls ? Comment fonctionne...

Documentaire Découvrez comment la NASA classe les mondes selon leur probabilité d’abriter la vie Pour les mondes où la vie est susceptible d’être apparue, il y a deux préoccupations majeures : que l’humanité...

Article Qu’est-ce que la cosmologie ? La cosmologie, un domaine captivant et complexe de la science, se consacre à l’étude globale de l’univers. En tant...

Conférence L’univers, notre miroir cosmique Il n’y a pas si longtemps, nous nous demandions si des étoiles lointaines pouvaient abriter des exoplanètes. Aujourd’hui les...

Documentaire À quoi ressembleraient les êtres vivants d’un monde très différent ? Imaginez des écosystèmes qui existeraient au cœur des nuages tumultueux de Jupiter. La vie est-elle suffisamment tenace pour s’épanouir...

Documentaire Le soleil Nous l’observons tous les jours, nous le voyons se lever et se coucher, mais que sait-on du Soleil ?...

Documentaire L’empire du système solaire – 03 – La bulle bleue \r

L’atmosphère terrestre protège la vie sur Terre. Cette couche sert de bouclier contre les rayonnements solaires et les astéroïdes....

Article Quelle est la différence entre une planète et une étoile ? La distinction entre une étoile et une planète est fondamentale en astronomie. Bien que les deux types d’objets célestes...

Documentaire Destination Pluton En janvier 2006, la Nasa envoyait New Horizons aux confins du système solaire. Lancée pour un marathon de neuf...

Article Ces pierres venues de l’espace : les météorites Les météorites, ces fragments de roche ou de métal en provenance de l’espace, fascinent l’humanité depuis des millénaires. En...

Documentaire La base de lancement Sea Launch Sea Launch est le résultat d’une initiative internationale entièrement privée unique en son genre : une plate-forme de lancement...

Documentaire Aux frontières de la science – Éruption solaire \r

En 1989, Montréal est victime d’une panne électrique géante. A l’origine de l’incident, une explosion sur le Soleil, suivie...

Conférence Astrophysique : le soleil En astrophysique, le Soleil constitue un laboratoire naturel exceptionnel, accessible en permanence à l’observation. Il joue un rôle crucial...

Documentaire Au coeur du cosmos – Irrésistible attraction \r

Le professeur Brian Cox révèle comment les principes scientifiques les plus fondamentaux et les lois expliquent non seulement l’histoire...

Podcast Sous l’océan… dans l’espace ! Saviez-vous que notre magnifique planète bleue n’avait pas le monopole des vastes étendue d’eau ? Dans notre système solaire,...

Documentaire Chasseur de légendes – La vie sur Mars \r

Un aventurier des temps modernes explore les endroits les plus reculés à la découverte des secrets de l’humanité et...