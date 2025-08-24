Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le fer de la dague de Toutânkhamon serait d’origine extraterrestre Selon une étude aux rayons X menée par des archéologues, la dague de Toutânkhamon serait composée de fer issu...

Documentaire L’armée de terre cuite du premier empereur de Chine Qin Shi Huang a un site funéraire des plus impressionnants, comprenant notamment une véritable armée en terre cuite composée...

Documentaire Comment les amphithéâtres ont « romanisé » le monde antique De nombreux amphithéâtres ont été découverts sur tout le territoire de l’Empire romain. De l’Angleterre à l’Afrique, en passant...

Documentaire Qu’est devenue la gigantesque Domus aurea après la mort de Néron ? Néron, de plus en plus controversé, finit par être déclaré ennemi public et condamné à mort en 68. Les...

Documentaire À qui est cette tombe sous le phare d’Alexandrie ? La découverte d’une pièce surprenante permet de dater plus précisément le foyer et de préciser les recherches.

Documentaire Comprendre la Rome antique Dominante pendant plus de mille ans, la Rome antique était une civilisation en constante évolution. Ce grand empire a...

Article Les Gauloises : femmes de pouvoir La place des femmes dans la société gauloise reste encore aujourd’hui une question débattue, tant les témoignages divergent et...

Documentaire Megapolis – Athènes L´an 3000, Athènes, petit hameau installé dans la province de l´Attique, va réussir le pari fou de se transformer...

Documentaire Les navires perdus de Rome Une équipe d’archéologues part en expédition sous-marine pour explorer cinq épaves datant de l’empire romain, naufragées au large de...

Documentaire Il était une fois la Mésopotamie : Sumériens et Akkadiens Il y a peu de temps encore, la Mésopotamie n’existait plus qu’à travers les histoires de la Bible et...

Documentaire La Bible, entre mythe et réalité (2/2) L’Ancien Testament est-il basé sur des faits historiques ou n’est-il qu’une suite de fables ? Au cours de cette série,...

Documentaire La bataille de Qadesh La bataille de Qadesh (ou Kadech) est une bataille qui a eu lieu aux environs de 1274 av. J.-C....

Documentaire La mythologie égyptienne La grande diversité du culte de l’Égypte antique se retrouve également dans les mythes de la création qui varient...

Documentaire L’armée des amants No zob in job ? Vraiment ? C’est pourtant le secret pour avoir une équipe soudée et efficace !...

Documentaire Crète, enquête sur les derniers Minoens Les vestiges antiques de Cnossos, en Grèce, font revivre une civilisation qui a disparu il y a plus de...

Podcast Démocrite (vers 460-370 av. J.-C.) Démocrite est le fondateur de la tradition atomiste qui, à partir du Vème siècle avant J-C jusqu’au XXème siècle...

Documentaire Le Colisée Bâti à Rome à la fin du Ier siècle, à la demande de l’empereur Vespasien, l’amphithéâtre pouvait accueillir jusqu’à...

Documentaire Les arènes d’Arles Véritables monument dans le sud de la France, les Arènes d’Arles sont le fleuron des vestiges romains de la...