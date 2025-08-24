L’Homme de Gebelein, une momie excavée dans le désert égyptien, a les os de l’omoplate complètement brisés. Que lui est-il arrivé ?
L’Homme de Gebelein, une momie excavée dans le désert égyptien, a les os de l’omoplate complètement brisés. Que lui est-il arrivé ?
Selon une étude aux rayons X menée par des archéologues, la dague de Toutânkhamon serait composée de fer issu...
Qin Shi Huang a un site funéraire des plus impressionnants, comprenant notamment une véritable armée en terre cuite composée...
De nombreux amphithéâtres ont été découverts sur tout le territoire de l’Empire romain. De l’Angleterre à l’Afrique, en passant...
Néron, de plus en plus controversé, finit par être déclaré ennemi public et condamné à mort en 68. Les...
La découverte d’une pièce surprenante permet de dater plus précisément le foyer et de préciser les recherches.
Dominante pendant plus de mille ans, la Rome antique était une civilisation en constante évolution. Ce grand empire a...
L’incroyable destin de Fu Hao, jeune femme intrépide devenue reine majeure et cheffe de guerre respectée. Ce documentaire-fiction fait...
La place des femmes dans la société gauloise reste encore aujourd’hui une question débattue, tant les témoignages divergent et...
L´an 3000, Athènes, petit hameau installé dans la province de l´Attique, va réussir le pari fou de se transformer...
Une équipe d’archéologues part en expédition sous-marine pour explorer cinq épaves datant de l’empire romain, naufragées au large de...
Il y a peu de temps encore, la Mésopotamie n’existait plus qu’à travers les histoires de la Bible et...
L’Ancien Testament est-il basé sur des faits historiques ou n’est-il qu’une suite de fables ? Au cours de cette série,...
La bataille de Qadesh (ou Kadech) est une bataille qui a eu lieu aux environs de 1274 av. J.-C....
La grande diversité du culte de l’Égypte antique se retrouve également dans les mythes de la création qui varient...
No zob in job ? Vraiment ? C’est pourtant le secret pour avoir une équipe soudée et efficace !...
Les vestiges antiques de Cnossos, en Grèce, font revivre une civilisation qui a disparu il y a plus de...
Démocrite est le fondateur de la tradition atomiste qui, à partir du Vème siècle avant J-C jusqu’au XXème siècle...
Bâti à Rome à la fin du Ier siècle, à la demande de l’empereur Vespasien, l’amphithéâtre pouvait accueillir jusqu’à...
Véritables monument dans le sud de la France, les Arènes d’Arles sont le fleuron des vestiges romains de la...
L’Institut français de Pondichéry abrite des milliers de manuscrits liés au culte du dieu Shiva, une des traditions théistes...
