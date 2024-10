Documentaire



Depuis plus de 40 ans, loin des manèges à sensation, ce parc propose des spectacles historiques, une vingtaine cette saison. Sur scène des gladiateurs, des chevaliers, des mousquetaires ou des vikings ; et en coulisses, 2500 salariés, mais aussi une armée de 4400 bénévoles qui lui sont dévoués corps et âmes. Rencontre avec ces passionnés qui conquièrent toujours plus de visiteurs : 2,5 millions l’année dernière !