Documentaire

Lorsqu’on se retrouve dans une salle d’attente, il y a souvent un petit plaisir coupable à feuilleter la pile de magazines people qui traîne dans un coin. Et quand on y réfléchit, il y a quelque chose d’assez invraisemblable dans le fait de s’intéresser à la vie de personnes que l’on ne connaît pas.

Ce phénomène devient plus clair à la lumière des travaux passionnants de Yoan Verilhac sur le sensationnalisme. Maître de conférences en littérature à l’Université de Nîmes et spécialiste de l’histoire des médias, il explore dans son livre Sensationalisme la manière dont notre culture moderne est saturée d’objets sensationnels. Il donne une ampleur vertigineuse à son sujet en montrant que ces productions jouent un rôle fondamental dans notre vie sociale.

Alors, quelle est la place du sensationnalisme dans notre culture moderne ? Quel rôle joue-t-il dans notre vie collective ? Pourquoi a-t-on besoin du sensationnalisme ?