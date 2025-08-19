Vous pensiez que l’époque des pesticides était révolue ? Vous n’êtes pas au bout de vos surprises? Utilisés en masse depuis les années 50, ils ont permis de booster les rendements des champs pour pouvoir nourrir toute la population française. Grâce à ces insecticides, ces fongicides, ces herbicides, notamment le célèbre Round up, les agriculteurs ont pu atteindre des niveaux de vie décents. Mais désormais, les consommateurs rejettent en bloc ces pesticides, critiquant leur dangerosité pour l’alimentation. À partir de 2008, l’état a mis en place des plans de réduction des pesticides sur dix ans et a même lancé des « plans phyto » destinés à aider les agriculteurs à trouver des alternatives. Pourtant aujourd’hui, les chiffres d’utilisation des pesticides sont en constante augmentation et notre pays n’en a jamais consommé autant. Comment une telle situation est-elle possible ? Capital a enquêté sur ces substances qu’on croyait en voie de disparition.