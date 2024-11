Documentaire

Au cœur de l’Atlantique Nord, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon subit de plein fouet les bouleversements climatiques. Déjà victime des conséquences de la surpêche qui a détruit la ressource locale, il doit désormais faire face aux tempêtes et aux inondations de plus en plus violentes au point de menacer l’isthme qui sépare les deux terres principales et d’étudier un possible déplacement du village de Miquelon.

Un film de Morad Aït-Habbouche

