Documentaire



Quand une nuit et une journée au parc remplacent des vacances devenues trop chères… Rares il y a quelques années, les hébergements « thématisés » se multiplient dans les parcs d’attractions. Chez Astérix, les résidents des hôtels représentent cette année 20% des visiteurs. Et pour faire rester les clients le plus longtemps possible, il faut désormais ouvrir une nouvelle attraction chaque année.