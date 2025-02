Documentaire

Le lancer de drapeaux passionne environ 700 adeptes en Suisse, en majorité des hommes suisse-allemands. Portrait d’un petit groupe de Romands qui s’entraine à Genève sous la houlette d’un ancien champion de l’Oberland bernois, Kurt Welten. Lors d’une compétition à la fête des Yodleurs à Rothrist, l’un de ses élèves rencontre la pionnière des lanceuses de drapeaux, Erna Fischbacher de Frauenfeld. Celle-ci a du se battre pour que les femmes aient le droit de participer aux compétitions. Le principal obstacle était le costume folklorique, obligatoire dans ce genre de manifestations. La jupe des femmes ne permettait pas de faire des jets qui passaient sous la jambe et beaucoup d’hommes étaient contre le fait que les femmes portent le pantalon lors de fêtes folkloriques. Grâce à Erna Fischbacher, le règlement a été récemment changé. Dorénavant les lanceuses de drapeaux portent une blouse folklorique et un pantalon en compétition. «Pour moi le lancer de drapeaux est un hobby et une passion », dit Erna Fischbacher, « ce n’est pas seulement une histoire de force physique mais aussi de concentration, de souplesse et d’habileté, et donc tout à fait à la portée des femmes». Un documentaire de Béatrice Mohr pour Passe-moi les jumelles.