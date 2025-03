Documentaire

Comment voler au-dessus de l’un des derniers territoires vierges de la planète sans faire de bruit ? En planeur, en parapente ? « Non, à bord d’une bulle d’hélium », répond Maurice Leponce. Cet entomologiste fou a choisi de braver les forêts hostiles de Papouasie Nouvelle-Guinée suspendu à son ballon. Son graal : le curieux mariage d’une plante avec une colonie de fourmis tropicales, un miracle de coévolution. Plus de 200.000 espèces d’insectes cohabitent ici. Alors, chaque matin, il décolle de la base scientifique de Wanang, avide de nouvelles découvertes. Retenu par une simple corde, il plane sur la canopée, à plus de trente mètres du sol et visite des royaumes inaccessibles à l’homme. Conscient des dangers qui menacent ce territoire exceptionnel, il forme un jeune scientifique papou. Après son départ, Jacob pourra à son tour défendre cet écosystème unique au monde. Un documentaire de Julien Felix.