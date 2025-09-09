Novembre 1918. La Première guerre mondiale se termine. Mais l’heure n’est pas encore à la paix. L’Allemagne, vaincue voit arriver les troupes alliées à travers toute la rive gauche du Rhin. La Rhénanie est occupée par l’ennemi, alors que le pays n’a jamais connu la guerre sur son sol. Les soldats français, qui sont le contingent le plus important, s’installent en pays conquis. Ils patrouillent dans les rues, imposent leur loi, et iront même réquisitionner le charbon de la Ruhr. Cette occupation va durer près de douze ans. Douze années d’occupation au cours desquelles l’image de la France va peu à peu se retourner aux yeux de l’opinion internationale. Douze années de tensions, qui s’achèvent en 1930 dans une République de Weimar menacée par la crise économique et par l’activisme des partisans d’Hitler.