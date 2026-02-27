Documentaire

Interpol serait devenu une arme pour traquer des opposants politiques et des militants des droits de l’homme. L’accusation est grave, elle émane du Conseil de l’Europe. Ce sont les notices rouges, les avis de recherche internationaux d’Interpol, qui posent un réel problème. En 2025, il y en aurait près de 70 000 en circulation. Et l’un des principaux pays émetteurs est la Chine. Faute de moyens suffisants pour vérifier que ces notices rouges ne sont pas émises pour des raisons politiques, Interpol les valide. Ce sont ainsi des milliers de vies d’innocents qui se trouvent menacées. En effet, tous les États membres d’Interpol sont censés arrêter quiconque est poursuivi par une notice rouge. Ce documentaire est allé à la rencontre de ces victimes. Elles sont biélorusses, ouïghoures, bahreïnies, chinoises. A cause des défaillances d’Interpol, ces femmes et ces hommes ont passé des années en prison sans raison ou, pire, ont été renvoyés dans les dictatures qui ont émis ces notices rouges abusives.