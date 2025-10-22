Documentaire

C’est une pêche rare et spectaculaire. La crevette grise péchée à cheval. En mer du Nord, les derniers cavaliers de la mer se battent pour préserver leur savoir-faire unique au monde.

Depuis plus de 500 ans, une pêche unique au monde est perpétuée par des passionnés dans les eaux glacées de la mer du Nord. Chaque année, ces cavaliers de la mer font le même constat : leur trésor local, les crevettes grises se font de plus en plus rares. La surpêche des géants industriels n’épargne aucune espèce : 20 000 tonnes de crevettes sont pêchées en mer du Nord chaque année. Dans cette région flamande, cette activité n’a jamais été un simple loisir : il s’agit d’un véritable complément de revenu, une identité et un mode de vie au rythme des marées. Aujourd’hui, les quinze derniers pêcheurs, des enfants du pays, se battent pour préserver leur savoir-faire emblématique.

Reportage (France, 2025, 30mn) disponible jusqu’au 19/06/2028