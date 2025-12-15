Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le Limousin se met à l’heure anglaise Les anglais sont plus de 15 000 à s’être installé définitivement dans le limousin. Les estimations des autorités anglaises...

Documentaire L’enfer des prisons péruviennes Ils sont jeunes et rêvent d’argent facile : de plus en plus de Français tombent dans le piège du...

Documentaire Des fermiers dans la ville Ils réfléchissent à l’alimentation du futur. Steven Beckers et Marc Oshima ont un projet fou : l’agriculture à grande...

Conférence Pensée critique et vision du monde Une conception de la vie intellectuelle domine aujourd’hui l’espace public, renforcée par l’effet des réseaux sociaux, celle d’un combat...

Documentaire Ils dépensent leurs fortunes pour sauver la planète Déforestation, réchauffement climatique… Sensibles à ces alertes, de nouveaux bienfaiteurs ont fait leur apparition : les « éco-barons ». Ils ont...

Documentaire Brésil : les recettes du miracle économique Dans le cadre du documentaire « Brésil : les recettes du miracle » Hervé Chabalier, va donc à la...

Documentaire Alain Krivine, sur les pas d’un militant Des événements de Saint-Bernard (occupation d’une église par des sans-papiers) jusqu’au congrès de la Ligue communiste révolutionnaire, parti politique...

Documentaire Fille au pair dans un château Venue d’Allemagne, Karina va être jeune fille au pair dans une famille d’aristocrates pendant trois mois pour s’occuper des...

Documentaire Sous le soleil des calanques Les Calanques, situées entre terre et mer, constituent le poumon vert de Marseille. Situé en périphérie de la cité...

Documentaire Sur la route du marché – Népal Dans les pas de Mikma et les siens, qui quittent chaque année leur village himalayen isolé pour aller vendre...

Documentaire Hackers made in Russia Les pirates informatiques russes ont joué un rôle important dans la pègre mondiale. En Russie, les pirates informatiques sont...

Documentaire Rencontre avec des combattants du PKK dans le nord de l’Irak Le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, mène une guerre sur deux fronts, entre la Turquie et l’Irak....

Documentaire Incendies en Grèce : les miraculés du Péloponnèse Les habitants du village de Frixa, près d’Olympie, dans le Péloponnèse, sont des miraculés. Ils ont été totalement encerclés...

Documentaire Les États-Unis et la drogue 1/2 Des quartiers défavorisés aux prisons en passant par les tribunaux, Eugene Jarecki s’immerge dans une Amérique livrée à la...

Documentaire Cheerleaders, un mythe américain Les cheerleaders, ou pom-pom girls, jeunes et jolies supportrices en tenue bariolée se trémoussant et hurlant au bord des...

Documentaire Syrie : Raqqa, la guerre d’après Cela fait bientôt quatre ans que la coalition menée par les États-Unis a détruit en Syrie la dernière base...

Documentaire Dans la jungle avec les pygmées Les pygmées, qui vivent selon un mode traditionnel au coeur de la forêt sauvage d’Afrique centrale, sont menacés par...

Documentaire Le Made in France séduit New York Grand Central, la plus grande gare du monde située au cœur de New York, accueille près d’un million de...

Documentaire Seul à en mourir Kodokoshi, ou la « mort solitaire », est un phénomène de plus en plus fréquent au Japon. Des personnes...