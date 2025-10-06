Non, l’Homme ne descend pas du singe : il est lui-même un singe. Les humains appartiennent aux primates, tout comme les chimpanzés, les bonobos ou les gorilles, et plus précisément aux grands singes, ou Hominidés. Bien que nous partagions presque 99 % de notre ADN avec nos plus proches cousins, les chimpanzés et les bonobos, ils ne sont pas nos ancêtres directs. L’ancêtre commun, vieux de 7 millions d’années, était un singe « ni humain ni chimpanzé ».