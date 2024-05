Documentaire

Pour supporter la disparition, soutenir les vivants dans le deuil, mais aussi accompagner les défunts lors de leur ultime voyage, les humains ont inventé des rituels qui les rassemblent et les rassurent. L’anthropologue Anne-Sylvie Malbrancke nous fait découvrir la cérémonie du Ngaben, à Bali, et le rite funéraire de la communauté des Bété, en Côte d’Ivoire.

À Bali, la cérémonie du Ngaben est organisée pour libérer l’âme des morts. Les pleurs y sont bannis car seuls la sérénité et le calme peuvent aider les défunts à partir. La mort doit être célébrée comme une fête et marquer un moment de communion… En Côte d’Ivoire, dans la communauté des Bété, au contraire, les larmes coulent sans retenue lors des obsèques. Lors du rituel funéraire, elles sont encouragées et provoquées par des pleureuses qui chantent, crient et se lamentent avec force : un exutoire censé apporter aux vivants la force de dépasser le deuil.

Étonnantes pratiques

Avancer dans l’existence relève de l’aventure, dont on sait qu’elle se finira mal… C’est pourquoi, face à l’inéluctable, les hommes ont inventé un accompagnement codifié qui permet de structurer la vie en étapes précises : les rituels collectifs tendent à permettre à l’individu de se construire une perception apaisée de sa condition mortelle. Sur les pas de l’anthropologue Anne-Sylvie Malbrancke (Rituels du monde), cette série propose de partir dans le monde à la rencontre de ceux qui célèbrent ces rites de passage par des coutumes souvent étrangères au reste de l’humanité. Où l’on découvre d’étonnantes pratiques, des interdits et des identités d’une grande richesse. Plonger dans les rituels de communautés permet de pénétrer au cœur de leur culture, de comprendre leurs peurs et leur vision de la vie. Un panorama saisissant qui relativise aussi certaines de nos certitudes.

Série documentaire (France, 2023, 52mn)

