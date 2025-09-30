Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Nabatéens : mystères et fouilles d’une cité perdue Longtemps considérée comme une simple nécropole, la cité antique de Pétra cache bien plus que des tombeaux taillés dans...

Article Cléopâtre, reine d’Égypte : mythes et réalités Cléopâtre VII Théa Philopator, la dernière reine de l’Égypte ptolémaïque, est l’une des figures les plus fascinantes de l’histoire...

Documentaire L’explication scientifique de la traversée de Moïse enfin trouvée ? L’explorateur Albert Lin a peut-être découvert l’explication rationnelle au miracle produit par Moïse sur la mer Rouge il y...

Podcast Pourquoi Socrate a-t-il été condamné par Athènes ? En 399 av. J.-C., Socrate fut accusé de corrompre la jeunesse et d’introduire de nouvelles divinités, ce qui lui...

Documentaire Les Amérindiens, le premier peuple de la Guyane La Guyane rassemble une incroyable mosaïque de peuples. Créoles, Bushinengué, Chinois, Brésiliens, Surinamiens, Européens et Haïtiens s’y côtoient depuis...

Documentaire Restauration de magnifiques statuettes d’Osiris Certaines statues sont fabriquées en bronze, recouvertes d’or, et ont passé 7 000 ans dans le sable et les...

Documentaire Les plus grands pharaons (4/4) Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...

Documentaire Les plus grands pharaons (3/4) Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...

Documentaire Les momies de la route de la Soie Pendant longtemps, historiens et archéologues ont estimé que les échanges entre la Chine ancienne et l’Occident n’avaient pas eu...

Documentaire Le visiteur de l’histoire – Pendant le siège d’Alésia, 52 avant JC Les légions de Rome enrôlent des Gaulois pour les soutenir dans la bataille d’Alésia à venir : le Visiteur...

Documentaire Enquêtes Archéologiques – El Argar, une civilisation oubliée Au sud de l’Espagne, Peter Eeckhout rencontre des archéologues qui ont retrouvé les vestiges d’El Argar, une puissante civilisation...

Podcast Que sait-on des Étrusques ? Les Étrusques : un peuple presque effacé des manuels scolaires, rarement abordé à l’université… Et pourtant, leurs œuvres d’art...

Documentaire Les héritiers d’Auguste \r

\r

Quand Tibère accède au titre d’empereur en 14, à la mort d’Auguste, la tâche qui lui incombe est énorme....

Article Jason, sous le pouvoir d’une femme Une fois de plus, voici une aventure qui commence par une spoliation et par une prophétie. Alors que Jason...

Documentaire Le tombeau de Jésus La tombe de Jésus est un lieu saint pour les chrétiens. C’est là que le corps de Jésus-Christ a...

Documentaire La cité disparue de Pompéi \r

En l’an 79, 2000 personnes ont trouvé la mort dans la cité romaine cosmopolite de Pompéi, ensevelie sous cinq...

Documentaire L’histoire de Spartacus contre Rome Spartacus était un esclave et gladiateur d’origine thrace (peuple antique qui vivait dans les Balkans). Il fut le principal...

Documentaire Toutânkhamon, les secrets de l’enfant-roi L’arrière-petit-fils de Lord Carnarvon se lance sur les traces de son aïeul, mort brusquement après avoir découvert avec Howard...