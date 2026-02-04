Ils sont britanniques, américains, français, sud-africains ou népalais. Ils se battent en Afghanistan, en Irak, et partout où leurs services très spéciaux sont réclamés.
Le plus souvent, ce sont des soldats de métier qui ont quitté leur caserne nationale pour faire allégeance à des entreprises privées nommées Armor Group, Black Water, Aegis ou autres. Ils risquent leur vie pour de l’argent, s’engagent dans les sociétés de sécurité qui payent le mieux, changent d’employeur en fonction des offres du marché.