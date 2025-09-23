Documentaire

Début 2023, trois « casseurs de code » amateurs annoncent avoir retrouvé et déchiffré une cinquantaine de missives de Marie Stuart. Ce documentaire retrace en parallèle le destin tragique de la reine d’Écosse, morte sur l’échafaud en 1587, et l’aventure palpitante du décryptage de sa correspondance secrète.

C’est dans les archives de la Bibliothèque nationale de France que l’astrophysicien japonais Satoshi Tomokiyo a mis la main sur cet incroyable trésor historique, composé de cinquante-sept lettres chiffrées. Pendant des mois, ce passionné de cryptographie et deux acolytes, l’informaticien franco-israélien George Lasry et le professeur de musique allemand Norbert Biermann, ont mené, à distance et sur leur temps libre, un travail titanesque pour reconstituer le contenu de ces courriers, après avoir découvert avec stupéfaction l’identité de leur expéditrice : Marie Stuart (1542-1587), reine catholique d’Écosse, retenue prisonnière pendant près de vingt ans par sa cousine protestante Élisabeth Ire d’Angleterre, qui voyait en elle une rivale et finit par la condamner à mort pour haute trahison. Mais comment le trio est-il parvenu à casser le code ? Et que nous apprennent ces documents sur leur autrice et sur ses conditions de détention ?

Derrière le mythe

S’appuyant sur des scènes de reconstitution et des interventions d’historiens, Augustin Viatte (La véritable histoire de d’Artagnan) entrelace avec fluidité l’évocation du sort de Marie Stuart, dans une Europe déchirée par les guerres de religion, et l’aventure exaltante du décryptage de sa correspondance, rejouée par les trois code breakers. De l’Angleterre à Tel-Aviv, en passant par l’Écosse, Paris, Tokyo et Berlin, la résolution de l’énigme, avec ses tâtonnements et ses rebondissements, captive de bout en bout, tout en révélant un autre visage de celle qui fut surnommée la « reine maudite », élevée au rang de mythe par la littérature et le cinéma. Datant de 1578 à 1584, les lettres découvertes, adressées à Michel de Castelnau, l’ambassadeur du roi de France en Angleterre, mettent en lumière une politicienne avisée, qui déploya sans relâche de nouvelles stratégies pour retrouver sa couronne, avant de se laisser piéger par les espions d’Élisabeth Ire.

Documentaire d’Augustin Viatte (France, 2025, 1h31mn) disponible jusqu’au 26/11/2025