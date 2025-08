Podcast

La différence entre pirates et corsaires tient principalement à leur statut juridique et à leur lien avec les États.

Les pirates sont des hors-la-loi qui attaquent les navires pour leur propre compte, sans autorisation d’aucune nation. Ils agissent en dehors de tout cadre légal, motivés par l’appât du gain, et sont considérés comme des criminels universels, ce qui signifie que tout pays peut les poursuivre. Leur violence est non encadrée, et leurs actions sont souvent marquées par des pillages sauvages, des prises d’otages et des destructions sans discrimination.

À l’inverse, les corsaires sont des marins privés autorisés par un gouvernement à attaquer les navires ennemis pendant une guerre, grâce à un document officiel appelé lettre de marque. Cette autorisation transforme leur activité en un acte légal dans le cadre d’un conflit, et les gains sont généralement partagés entre le corsaire et l’État commanditaire. Ainsi, le corsaire est une sorte de guerre sous-traitée, agissant avec une forme de légitimité politique.