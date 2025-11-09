Dans la savane africaine, les plus grands prédateurs semblent irrémédiablement attirés par des proies capables de se défendre et parfois même d’entraîner leur mort. Tel est pris qui croyait prendre, ce serpent s’est frotté à la mauvaise mangouste !
Après l’épouillage, qui a le double avantage de nettoyer la peau et renforcer les liens sociaux, une bonne sieste...
Il partage nos vies depuis 20 000 ans. En cours de route, il nous a aidés à trouver de...
Au pays des Inuits, trouver de la nourriture n’est pas toujours simple.
L’Europe, bien que moins réputée pour ses serpents venimeux que des régions comme l’Asie ou l’Afrique, abrite tout de...
La découverte du biologiste marin Ryan Daly est inattendue car les requins-bouledogues sont très discrets et mystérieux.
Depuis la création du centre Athenas, Gilles Moyne a soigné 66 lynx et a réussi à en relâcher 22....
La musaraigne à trompe est un tout petit mammifère insectivore. Si elle ressemble à un rongeur, ou même à...
Sur Middle Island, au sud de l’Australie, les manchots pygmées ne sont pas passés loin l’extinction à cause de...
La taupe à nez étoilé est l’un des petits mammifères les plus insolites. Elle est presque aveugle, mais pour...
L’attaque de Will semble suggérer que les requins peuvent attaquer pour défendre leur territoire quand ils se sentent menacés,...
Le dauphin, majestueux habitant des mers, incarne à la fois la grâce aquatique et une intelligence rare dans le...
Il n’est pas rare de trouver des fossiles de monstres marins dans les terres, à travers le monde. Cette...
Les rencontres entre humains et ours polaires sont de plus en plus fréquentes à cause du réchauffement climatique. Ce...
Bernt, Apolline, Joshua et Ondine sont devenus militants de la cause animale. Ces enfants veulent montrer que chaque espèce...
Parmi les trente mille îles qui parsèment le Pacifique, comme autant de confettis posés sur l’infini aquatique, les atolls,...
Aux Etats-Unis, dans le Nevada, un étalon noir remet en cause la domination d’un étalon blanc.
Des expériences ont été faites sur des dauphins, des chiens de sauvetage ou des papillons pour déterminer comment un...
Qui est-ce qui attire répulsion, crainte, voire terreur aussi bien que légendes, attirance ou vénération ? Les boas, pythons,...
Au cœur du Pantanal brésilien, Muriel Robin et Chanee plongent dans la terre des Jaguars : une aventure sauvage,...
Installé au cœur d’anciennes carrières de pierre près d’Angers, le Zoo de Doué-la-Fontaine est un site troglodytique unique où...
