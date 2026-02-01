Documentaire

Pays le plus aride d’Europe, Malte lutte pour sa survie. Alors que l’afflux de touristes augmente d’année en année, cet État insulaire vient à manquer d’eau. De plus en plus de personnes doivent en effet se partager des ressources hydriques qui ne cessent de s’amenuiser du fait du changement climatique.

Des agriculteurs comme Malcolm Borg relèvent pourtant le défi de cultiver des légumes malgré la pénurie d’eau. Entre désespoir et esprit d’innovation, le pays est à l’heure des choix : hypothéquer son avenir ou changer de paradigme.

Reportage (Allemagne, 2025, 30mn) disponible jusqu’au 05/01/2027