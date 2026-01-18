Dans cette course dans la nuit noire, le moindre faux pas de la lionne lui sera fatal
Réalisé par Kim Wolhuter, Benoît Demarle
Les animaux familiers que l’on croise dans nos campagnes sont eux aussi en voie d’extinction. « Envoyé spécial » a rencontré...
Le lagon de Nouvelle-Calédonie est un paradis pour les requins. Mais pas n’importe lesquels : on a l’habitude de...
Ce reptile primitif, qui a co-existé avec les dinosaures il a 250 millions d’années, est le dernier représentant de...
Le hérisson d’Europe est bien plus qu’une simple silhouette familière qui traverse nos jardins à la tombée de la...
Les ancêtres de ce chiroptère ont été les premiers mammifères à pénétrer sur l’île, bien avant les humains. En...
Cette jeune otarie s’engage sur un chemin dangereux et finit par retrouver ses congénères dans un bassin reculé.
Un ours polaire affamé escalade une falaise pour trouver des œufs.
La pêche profonde est une pratique qui suscite de nombreuses controverses en raison de ses conséquences dramatiques sur les...
Gracieux et forts, mais aussi très discrets, les cerfs ont élaboré d’incroyables stratégies de survie et entretiennent une formidable...
La recherche du premier vertébré conduit en Chine où les paléontologues ont retrouvé le fossile d’un poisson avec les...
Deux jeunes mâles s’entraînent au combat. Il leur faudra maîtriser toutes ces techniques pour survivre à l’âge adulte.
Le petit village de Boucan Canot, sur l’île de La Réunion, est réputé pour ses plages au sable blanc...
Le jaguar, ce félin majestueux qui règne sur les forêts d’Amérique, est souvent considéré comme l’un des plus puissants...
Suite à la raréfaction de la grande alose en Garonne Gironde et Dordogne, un moratoire interdit depuis 2008 la...
Observer l’activité frénétique d’une fourmilière nous plonge instantanément face à l’un des mystères les plus captivants de la nature....
À travers l’histoire de trois condors de Californie, Shadow, Amigo et Cosmo, nous découvrons le destin de cette espèce...
Se nourrir, se protéger du froid, assurer une descendance est le quotidien des animaux du froid, de l’ours brun,...
Cachées derrière les cascades, d’étranges créatures prospèrent pendant quelques mois à la surface avant de s’enfoncer à nouveau dans...
Primates pansexuels, limaces léopards hermaphrodites, poissons clowns qui changent de sexe : dans le monde animal, les comportements sexuels s’avèrent...
Dans des décors exceptionnels, un couple de photographes animaliers, Guillaume Mazille et Marie Schneider, nous fait partager ses rencontres...
