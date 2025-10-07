Ressources Dans la même catégorie

Podcast Cerveau : l’importance du contexte Les informations ne sont pas toujours définitivement oubliées, mais parfois seulement inaccessibles, et la récupération d’un souvenir peut être...

Article Quelles différences entre cholestérol et triglycérides ? Lorsqu’il s’agit de la santé cardiovasculaire, les termes cholestérol et triglycérides reviennent souvent dans les discussions. Bien que ces...

Documentaire Risquons-nous une explosion de superbactéries ? Désormais, les antibiotiques peuvent être inefficaces contre certaines bactéries. À force d’abus et de mauvaise observance des prescriptions, de...

Podcast Psychédéliques et santé mentale Psilocybine, acide lysergique diéthylamide, kétamine, mescaline : voici le nom de quelques substances hallucinogènes. Peut-être les connaissez-vous sous le...

Podcast Histoire(s) de cerveaux Le cerveau, on en a tous un, mais est-ce que vous le connaissez bien ? Installez-vous confortablement dans le...

Conférence Autisme : diversités génétiques et synaptiques Parmi les troubles du neurodéveloppement, l’autisme occupe une place singulière en raison de sa complexité clinique et de ses...

Conférence Les protéines sont partout ! On les trouve chez les animaux comme chez les plantes, les bactéries ou les virus. Elles permettent le battement...

Conférence Soigner le cerveau sans médicament grâce aux neurosciences La révolution des neurosciences est en marche et s’apprête à transformer notre vie au quotidien. Explication d’une technologie, l’électro-encéphalographie...

Documentaire L’homéopathie : médecine douce ou imposture ? Depuis son invention, il y a deux cents ans, l’homéopathie fait débat, son mode d’action n’ayant jamais pu être...

Documentaire C’est pas sorcier – Âges de la vie Fred et Jamy décomposent les phases de la vie et nous emmènent dans les maternités, crèches et maisons de...

Documentaire VIH: et si vous étiez séropositif sans le savoir? Le VIH-Sida touche 20’000 personnes en Suisse et aujourd’hui encore, un porteur du virus sur cinq ignore qu’il est...

Documentaire Dopamine, comment les applis piègent notre cerveau Élaborées dans le plus grand secret par l’industrie de la tech, les applis des réseaux sociaux grignotent de plus...

Documentaire Puberté, la métamorphose Insolente, mal élevée, paresseuse ou tyrannique : depuis des millénaires, on ne cesse de vilipender la jeunesse. La puberté,...

Conférence Laissez le cerveau tranquille L’appel aux neurosciences est-il une forme de neuromythe ? Bien que la neuroscience apporte des éclairages précieux sur le...

Conférence La résistance aux antibiotiques : l’affaire de tous ! La résistance aux antibiotiques est un défi majeur de santé publique qui concerne chacun d’entre nous. Longtemps perçus comme...

Documentaire Peut-on guérir du diabète ? Sommes-nous tous menacés par le diabète ? Il ne s’agit pas d’une maladie infectieuse et pourtant les médecins en...

Documentaire Hypnose, les secrets d’un phénomène (1/2) Depuis quelques années, la France semble prise d’un véritable engouement pour l’hypnose, état voisin du sommeil provoqué par la...

Documentaire La fin programmée de notre humanité, le transhumanisme Une espèce « nouvelle » arrive sur Terre : moitié Homme, moitié Robot ! Ray Kurzweil, le pape du Transhumanisme, ingénieur...

Documentaire Du vaccin à l’antibiotique Deux Nobels européens ont révolutionné la médecine : l’allemand Robert Koch qui a découvert le bacille de la tuberculose...