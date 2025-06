Documentaire

Le parfum français fascine, séduit et intrigue depuis toujours. Symbole de subtilité et de raffinement, sa conception remonte à l’époque romaine. A travers les siècles, Catherine de Médicis a lancé la mode des gants parfumés tandis que Louis XIV puis Marie-Antoinette ont fait entrer à Versailles le parfum sous toutes ses formes. Napoléon, quant à lui, entretenait une passion dévorante pour une eau de Cologne qui le suivait jusqu’au champ de bataille. Ce film plonge dans les archives des prestigieuses maisons et part à la rencontre de grands nez, qui révèlent comment les parfums les plus somptueux ont été composés et comment les grandes cristalleries rivalisent de créativité pour concevoir des écrins exceptionnels. Un documentaire de Martange Production.