Les adaptations et les capacités des insectes sont infiniment multiples et surprenantes. Non seulement ils sont les animaux les plus diversifiés du monde (entre 1 et plus de 10 millions d’espèces) mais ils occupent la plupart des habitats du monde. De la plongée sous-marine avec bouteilles en eau salée au voyage sur plusieurs kilomètres de haut en passant par l’invention de l’agriculture et du papier, bienvenue dans le monde fantastique des insectes.