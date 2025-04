Documentaire

L’Éthiopie est le pays du monde le plus touché par les accidents mortels de la circulation. Trains et camions circulent sur des infrastructures d’un autre âge. Pour les camions, dans le sud du pays, le transport de marchandises et des personnes ce fait sous la pluie et des pistes glissantes…Pourtant il n’y a aucune autre alternative car l’avion est trop cher et le train ne fonctionne plus vraiment, sauf un. Il traverse la moitié du pays, depuis la ville de Dire Dawa, jusqu’à la frontière de Djibouti. Il constitue le seul trait d’union entre les villages les plus reculés. Il parcourt 310 kilomètres en plus de 10h, quand tout ce passe bien. Ce train, le moins cher d’Éthiopie, s’arrête dans tous les villages, comme un omnibus. Pour le dernier train qui continue de fonctionner, c’est déraillements, et casse à répétition. Le train éthiopien est le plus vieux mais aussi le plus dangereux du monde ! Du désert de Danakil aux sommets pluvieux de la région de Kaffa, bien venue en Ethiopie ! Un documentaire d’Alexandre Spalaikovitch, Guillaume Lhotellier.