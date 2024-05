Documentaire



A quelques jours de la chute de Kaboul, on a rencontré dans la capitale afghane, des femmes dont le destin a basculé avec l’arrivée des talibans. Atifa a 14 ans. Fin Juillet, elle reprenait l’école et rêvait de devenir guide touristique. Aujourd’hui elle se cache. Salima est sage-femme dans une maternité de Kaboul régulièrement frappée par des terroristes. Fin Juillet nous l’avons suivie dans son travail auprès des femmes. Aujourd’hui elle craint de ne plus pouvoir exercer.