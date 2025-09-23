Le Yémen, l’un des pays les plus pauvres du monde, est un foyer de crise majeur au Moyen-Orient. Depuis des années, les Houthis, une organisation politique et militaire chiite, luttent pour le contrôle du territoire. Depuis le déclenchement de la guerre à Gaza en 2023, les Houthis ciblent des navires marchands en mer Rouge. Le commerce mondial en pâtit, tandis que la détresse de la population yéménite s’accentue. Quel avenir pour ce pays meurtri par des années de conflit ?
Reportage disponible jusqu’au 30/04/2030