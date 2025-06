Documentaire

Oubliez les clichés des Caraïbes. Ici, la mer charrie le parfum du rhum, les traditions dansent encore au rythme des tambours, et les falaises volcaniques abritent des histoires insulaires oubliées.

Entre plages de corail et forêts tropicales, ce documentaire vous emmène dans les îles méconnues des Petites Antilles : La Barbade, Saint Vincent et les Grenadines. À la Barbade, le cricket, les marchés aux poissons et les rhumeries racontent un passé colonial marqué mais métamorphosé par la chaleur des Bajans. À Saint Vincent, entre volcans actifs et vallées fertiles, l’histoire des Caribes résonne toujours dans la quadrille et les chants traditionnels.

Puis cap vers Bequia et les Tobago Cays, où baleiniers, tortues marines et pêcheurs perpétuent des savoir-faire ancestraux dans un décor d’îlots préservés. Un voyage empreint de douceur, de résilience et de rencontres rares, loin des sentiers battus du tourisme de masse.

Réalisé par Eric Bacos.

©Ampersand