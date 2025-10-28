Les vacances à la ferme, c’est la rencontre de deux mondes qui, toute l’année, s’ignorent. D’un côté les citadins n’ont jamais eu autant soif de verdure, d’authenticité et d’espace. De l’autre, les paysans ont désespérément besoin de reconnaissance…. Et d’argent pour maintenir leur activité. Résultat : sur les 400 000 exploitations agricoles françaises, 15 000 proposent désormais d’accueillir des vacances. Et l’été dernier, la fréquentation des hébergements à la ferme a explosé.