Chaque année, entre avril et la fin de l’été, les ferias attirent plusieurs millions de personnes dans le sud-ouest de la France. Issues des cultures espagnole et portugaise, elles sont essentiellement rythmées par des groupes de musique et des animations taurines. L’équipe du magazine a suivi les plus grandes ferias du pays, de Bayonne à Dax. L’occasion de découvrir comment des habitants deviennent décorateurs de chars, animateurs de soirée ou encore toreros amateurs. Elles représentent aussi un casse-tête en terme de sécurité pour les villes organisatrices
Un documentaire de Karim Maatem