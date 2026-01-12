Ressources Dans la même catégorie

Conférence La disparition du sol Le sol est sous nos pieds, il ancre nos forêts, fournit l’argile de nos pots, nourrit nos jardins, sollicite...

Documentaire Chasseurs de grosses vagues À Nazaré, certaines vagues peuvent atteindre jusqu’à vingt mètres de haut. Une démesure à couper le souffle. Au Portugal,...

Conférence L’érosion des côtes est-elle inéluctable ? La mer est un concentré d’énergie qui se libère brutalement lors des tempêtes. La côte, comme la mer, est...

Podcast L’océan est-il à l’origine de la vie sur notre planète ? Quand et sous quelles conditions la vie s’est-elle développée et quelles furent les premières formes de vie ? Réponses...

Article Comment les volcans influencent le climat ? Lorsque l’on évoque les volcans, les premières images qui viennent à l’esprit sont celles de coulées de lave dévastatrices...

Conférence Séismes, qu’est ce qui fait bouger la terre ? Présentée par Yann Klinger et animée par Kristel Chanard et Martin Vallée, des équipes de tectonique et mécanique de...

Documentaire Au royaume des vers de terre : la vie du sol dévoilée Comment le sol se forme-t-il et quel rôle jouent les nombreuses espèces, comme le lombric, qui y vivent ?...

Documentaire Soufrière : le réveil redouté du volcan le plus instable des Caraïbes La Soufrière est un volcan actif et imprévisible qui nécessite une surveillance constante. Les équipes de l’observatoire multiplient missions,...

Documentaire La Terre sous rayons X Vous croyez tout savoir sur votre chère planète? Détrompez-vous, ce documentaire ne cessera de vous étonner en vous montrant...

Documentaire Irons-nous vivre en Amasie ? Un immense chamboulement planétaire s’opère sous nos yeux : les continents bougent continuellement, très lentement, signe que sur le temps...

Documentaire Forces de la nature : volcans américains En 1980, l’éruption du Mont St. Helens, stratovolcan du nord-ouest des États-Unis, a alerté les vulcanologues sur les dangers...

Conférence L’histoire du Gondwana Le supercontinent du Gondwana, père de la plupart des continents actuels s’est constitué à la fin du Cambrien, voici...

Documentaire C’est pas sorcier – Gorges de l’Ardèche Pour dévaler la rivière d’un canyon vertigineux, nul besoin de s’embarquer pour les Etats-Unis ! Fred, Jamy et Sabine...

Documentaire La stratigraphie unique de Pompéi, fruit des éruptions du Vésuve L’éruption du Vésuve en 79 est loin d’être la seule à avoir déposé des couches de matériaux qui ont...

Documentaire Séismes au Chili : la terre en colère Le Chili, c’est d’abord une mosaïque de paysages et de couleurs, constituée des maisons sur pilotis de l’île de...

Documentaire La mémoire de la planète – Marbre, le trésor caché Les roches ont enregistré des millions d’années d’évolution. Une exploration en cinq volets de la mémoire des pierres et...

Documentaire Vos photos notre histoire – Patrick Allard, une aventure explosive en Guadeloupe Portrait du volcanologue Patrick Allard, formé dans l’équipe d’Haroun Tazieff, qui a consacré une grande partie de sa vie...

Documentaire Aux origines de la vie – De l’eau à la Terre \r

Au cours de la période du Cambrien, il y a environ 540 millions d’années, les premiers organismes sous-marins ont...

Documentaire La mémoire des volcans Qui a participé à l’extinction des dinosaures et donné naissance à des dizaines d’îles dont certaines culminent à plus...