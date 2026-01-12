Le terme de « karst » ne vous évoque sans doute rien. Il provient des plateaux du Kras en Slovénie, région riche en grottes. Ces grottes sont des abris, des refuges, mais ce sont aussi et surtout de véritables pièges à vestiges de fréquentations, humaines ou animales. Ces témoins d’anciennes occupations s’accumulent ainsi dans des couches qui s’empilent dans des stratigraphies parfois puissantes qui peuvent enregistrer ainsi des millénaires d’informations. Les cavités sont non seulement des pièges, mais ce sont aussi des milieux, généralement stables et peu acides, ce qui favorables à la conservation des restes biologiques (os, bois…). Les cavernes en quelque sorte renferment et fossilisent les occupations et les environnements passés.