Documentaire



Les Dogons se sont établis au cœur d’une falaise impressionnante. Leurs croyances animistes les ont amenés à développer une cosmogonie extrêmement raffinée et à écrire une merveilleuse légende « L’Arche des Ancêtres ». La complexité de la culture Dogon se reconnaît dans les innombrables détails de leur vie quotidienne : la forme de leur grenier à mil, les sculptures sur la maison, les peintures et les tissages traditionnels, indiquent en outre que la vie quotidienne des Dogons n’est pas simple et repose sur des croyances intimes qui ont permis à ce peuple de survivre jusqu’à aujourd’hui. « L’Arche des Ancêtres » est l’histoire d’un Ancien qui souhaite, avant de mourir, expliquer la tradition à deux jeunes. Il espère leur montrer leur propre village d’une manière différente et les faire voyager sur les traces de l’histoire de la tradition Dogon.

Civilisations en danger

Réalisateur : Jean-Pierre ZIRN