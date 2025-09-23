Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les gens du Moyen Âge étaient-ils tous des platistes ? L’idée d’une Terre plate aurait perduré au Moyen-Âge, jusqu’à ce que Christophe Colomb découvre l’Amérique lors de son voyage...

Article Le « bon » roi Dagobert ? Longtemps enfermé dans une légende enfantine, le roi Dagobert a vu sa mémoire réduite à une comptine populaire qui...

Documentaire La cité creusée dans la roche Onze églises taillées dans la roche, des siècles d’histoire et des mystères qui restent entiers. Un ambitieux programme de...

Documentaire Pont d’Avignon : la traversée du temps À quoi ressemblait le pont d’Avignon au Moyen-Âge ? Il ne reste plus aujourd’hui que quatre arches du célèbre...

Article L’invention de l’imprimerie : comment Gutenberg a changé le monde L’invention de l’imprimerie par Johannes Gutenberg au XVe siècle marque un tournant décisif dans l’histoire de l’humanité. Avant cette...

Podcast La mort stupéfiante de Charles le Téméraire Le 5 janvier 1477, à l’issue d’une bataille courte mais décisive près de Nancy, le duc de Bourgogne Charles...

Conférence Archéologie du handicap Décrypter le handicap au haut Moyen Âge nécessite de plonger dans un univers où les notions de corps, de...

Conférence Hérésies et hérétiques dans l’Occident médiéval : approches historiographiques André Vauchez, professeur émérite d’histoire du Moyen Âge à l’université de Paris-Ouest-Nanterre et membre de l’Institut, donne une conférence...

Documentaire Naachtun – La cité maya oubliée Pourquoi la cité de Naachtun a-t-elle survécu 200 ans après l’effondrement de la civilisation maya ? Mêlant travail de...

Documentaire Léonardo da Vinci et ses inventions Léonard de Vinci, né à Vinci le 15 avril 1452 et mort à Amboise le 2 mai 1519, est...

Documentaire Chachapoyas, les guerriers des nuages Ce documentaire suit une équipe d’historiens, d’archéologues, de spéléologues et de guides de haute montagne dans leur fabuleuse quête...

Documentaire Machu Picchu et la vallée des Incas Les Incas étaient les souverains du plus grand empire des Amériques, fondé au cours du XVe siècle, qui prit...

Conférence Symbolique et sensibilité dans l’Occident médiéval Le monde médiéval était profondément marqué par une relation symbolique et utilitaire à la nature, dans laquelle les animaux,...

Documentaire Charles VIII, l’affable (1484-1498) Charles VIII est le fils de Louis XI et de Charlotte de Savoie. A la mort de son père,...

Article Les Templiers : entre mysticisme, banque et politique Pendant des siècles, le nom des Templiers a résonné comme un écho venu d’un autre temps. À la fois...

Documentaire L’Alcazaba de Malaga, bastion imprenable de l’Espagne L’Alcazaba de Malaga, joyau architectural et historique de l’Espagne, se dresse majestueusement sur les hauteurs de la ville andalouse,...

Documentaire Venise et le Vaisseau Fantôme – Trois siècles d’or de la Sérénissime L’Arsenal de Venise, qui employa jusqu’à 3000 personnes au XIII et XIVe siècles, construisait les navires les plus performants...

Article Les mystères de la civilisation Wari au Pérou La civilisation Wari, aussi connue sous le nom de Huari, a pris naissance dans la région d’Ayacucho, située dans...

Article Les croisades : conquêtes religieuses ou ambitions politiques ? Les croisades, ces expéditions militaires menées entre le XIᵉ et le XIIIᵉ siècle, ont marqué l’histoire du Moyen Âge....