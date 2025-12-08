En hiver, notre corps devient plus vulnérable aux infections respiratoires, à la fatigue chronique et aux carences nutritionnelles. Pour faire face efficacement à ces risques saisonniers, nous avons besoin d’une alimentation riche en végétaux afin d’apporter à notre organisme une véritable protection naturelle. Dans ce guide, nous expliquons comment les fruits et légumes soutiennent le système immunitaire, protègent les tissus fragilisés par le froid et contribuent à la réduction de la fréquence et la gravité des maladies hivernales.

Renforcer le système immunitaire avec des aliments ciblés

Les fruits et légumes d’automne comme les pommes, les poires, les courges, et les choux apportent à notre corps vitamines, minéraux et fibres essentielles. Une consommation régulière fournit :

de la vitamine C à travers les agrumes et le kiwi ;

du bêta-carotène à travers les carottes et le potiron ;

et du zinc grâce à l’ingestion de légumineuse et d’épinards.

Ces éléments soutiennent la production d’anticorps et la fonction des cellules immunitaires. En mangeant ces aliments trois à cinq fois par jour, nous réduisons la fragilité nutritionnelle qui favorise les infections. Il est recommandé de manger des portions crues en entrée pour maximiser l’apport en micronutriments sensibles à la cuisson. En les consommant régulièrement, nous donnons à notre corps, la capacité d’identifier, de neutraliser et d’éliminer les virus et les bactéries afin de réduire de manière significative les risques de rhumes, de grippes et d’infection ORL en saison froide.

Hydratation, muqueuses et prévention des infections respiratoires



Les légumes ayant une forte teneur en eau comme le concombre et les courgettes, ainsi que les fruits juteux favorisent l’hydratation des muqueuses des voies respiratoires (du nez, de la gorge, et des bronches) formant la première barrière contre les virus et les bactéries. Les fibres solubles œuvrent pour l’équilibre de la flore intestinale. Un microbiote en bonne santé améliore la réponse immunitaire systémique. Les soupes tièdes et les bouillons de légumes combinent hydratation, chaleur et nutriments. Ce cocktail apaise la gorge et fluidifie les sécrétions. Ce n’est donc pas un hasard si la recommandation de 5 fruits et légumes par jour est toujours d’actualité, même en hiver.

Antioxydants, réduction de l’inflammation et convalescence

Les antioxydants (les vitamines C et E, les pyphénols) sont majoritairement présents dans les fruits rouges, les choux, l’ail et l’oignon. Leur rôle est de limiter le stress oxydatif et l’inflammation excessive qui peuvent aggraver les infections. Il est recommandé d’intégrer les baies, les épinards et les alliacées dans les repas du quotidien pour réduire la durée et l’intensité des symptômes. Autrement dit, la présence de ces oxydants aide à la réduction de la fièvre, des douleurs musculaires et de la fatigue. De plus, ces végétaux favorisent la récupération rapide en soutenant les organes impliqués dans la détoxification, comme le foie et les reins. Toutefois, il est important de privilégier les cuissons douces (à la vapeur ou mijoté) afin de préserver les composés fragiles desdits aliments.

Prévention des carences

L’hiver est une saison qui expose davantage à des carences en vitamines A, C, E et en minéraux comme le zinc ou le magnésium. C’est pourquoi il faut consommer les fruits et légumes colorés, parce qu’ils apportent ces éléments indispensables à notre bien-être. Ils constituent un véritable soutien à la production d’énergie cellulaire. Ils limitent les coups de fatigue de la saison froide ainsi que la baisse de tonus. La consommation variée aide le corps à conserver des réserves suffisantes pour affronter les variations de température et les agressions extérieures.