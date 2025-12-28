Documentaire

Un homme consacre sa vie entière à sauver les gibbons menacés. Le documentaire suit le parcours de Chanée, un Français installé à Bornéo qui consacre sa vie au sauvetage des gibbons victimes du trafic, du braconnage et de la déforestation. Son centre recueille des animaux blessés, traumatisés ou orphelins, allant des gibbons aux ours, en passant par les crocodiles et les nasiques. On découvre le fonctionnement quotidien du centre : soins, anesthésies, réhabilitations, intégrations sociales et gestion des nombreux cas médicaux liés aux blessures et aux maladies contractées au contact des humains. Le film met aussi en lumière les dangers du braconnage, la corruption locale et les opérations de terrain menées pour détruire des pièges, protéger la forêt et sauver des espèces en déclin. À Sumatra et sur les îles de relâcher, Chanée et son équipe développent des zones protégées où les gibbons peuvent réapprendre une vie sauvage, loin du trafic et des menaces humaines. L’histoire culmine avec une promesse faite à une femelle gibbon nommée Ouachot, qui a transformé cet engagement en un combat profondément humain et vital pour la survie de l’espèce.



Un documentaire de Jean Boggio Pola

