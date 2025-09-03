Article

Le pika, un petit mammifère souvent méconnu, est un cousin éloigné du lapin. Avec ses grandes oreilles rondes et son pelage doux, il ressemble à une peluche vivante. Principalement présent dans les régions montagneuses d’Asie et d’Amérique du Nord, cet animal charmant est devenu un symbole des écosystèmes alpins.

Cependant, malgré son apparence robuste et son habitat reculé, le pika est de plus en plus menacé par les effets du réchauffement climatique.

Le pika habite généralement des zones rocheuses à haute altitude, où il trouve à la fois refuge et nourriture.

Ces environnements, caractérisés par des températures fraîches, sont essentiels à sa survie. Le pika ne tolère pas bien la chaleur ; des températures de plus de 25 degrés Celsius peuvent lui être fatales.

Malheureusement, avec le changement climatique en cours, ces températures critiques deviennent de plus en plus fréquentes dans ses habitats traditionnels.

En raison de l’augmentation des températures, les pikas sont contraints de migrer vers des altitudes plus élevées pour trouver des climats adaptés à leurs besoins.

Cependant, cette migration verticale a ses limites. Les montagnes ont un sommet, et au-delà de celui-ci, il n’y a nulle part où aller. De plus, les habitats alpins deviennent de plus en plus fragmentés, isolant les populations de pikas et rendant difficile leur survie à long terme.

Le réchauffement climatique affecte également la disponibilité des ressources alimentaires pour le pika. En été, ces petits mammifères passent leurs journées à récolter de l’herbe et d’autres végétaux pour constituer des réserves en vue de l’hiver.

Avec le changement des cycles de végétation et la réduction des périodes où ces plantes sont disponibles, le pika doit faire face à une insécurité alimentaire croissante.

La situation du pika est emblématique des défis auxquels sont confrontées de nombreuses espèces dans le contexte du réchauffement climatique.

Les scientifiques s’inquiètent de plus en plus de la possibilité d’une extinction locale de certaines populations, voire de l’espèce entière si les tendances actuelles se poursuivent. Pour aider à protéger ces animaux, il est crucial de poursuivre les efforts de conservation et de surveillance.

La mise en place de corridors écologiques, par exemple, pourrait permettre aux pikas de se déplacer plus librement entre les habitats appropriés.