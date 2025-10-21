Ils chantaient pour la forêt. L’homme les a réduits au silence. Aujourd’hui, ils apprennent à chanter de nouveau. Dans les forêts luxuriantes d’Asie du Sud-Est, les gibbons sont les chanteurs acrobates de la canopée. Mais leur monde s’est effondré sous le poids du tourisme et du commerce illégal. Ce documentaire suit leur long chemin vers la liberté : depuis le centre de réhabilitation de Phuket, en Thaïlande, jusqu’à leur libération dans la jungle. Sous la direction du biologiste Patrick Culen, chaque gibbon doit réapprendre à grimper, à aimer, à chanter et à oublier les hommes. Une leçon d’humanité au cœur de la nature.
Réalisateur : Guillaume Vincent
© BSF