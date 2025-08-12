Documentaire

Les gendarmes de Saint-Tropez ont fort à faire pour leur premier été.

Car au delà des missions classiques de police administrative, l’activité judiciaire représente en saison jusqu’à 50 % du travail, contre 35% en moyenne nationale : D’un côté la « jet set » dorée, les villas et les yachts de luxe, de l’autre, les campings où s’installent les gangs spécialisés dans le home-jacking et les dealers venus alimenter le marché local. Sans compter les fêtes qui tournent mal, les accidents causés par des chauffards des mers, les recherches de disparus… voir même l’évacuation des campings et des villas en cas de feu de forêt !

Pour faire face au coup de feu estival, les gendarmes en charge du Golfe ont été dotés de moyens renforcés : une Brigade de Recherche composée de spécialistes en investigations criminelles ; un Peloton de Sécurité et d’Intevention rodé aux interventions musclées ; un peloton moto, chargé des contrôles et interceptions routières ; Uune unité nautique, équipée de jet-ski, en charge des patrouilles côtières sans compter les renforts estivaux de gendarmerie mobile avec leurs équipes.

Pas de vacances pour les gendarmes de Saint-Tropez !