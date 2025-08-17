Documentaire

Au Portugal, un éco-tourisme de luxe est en train de se développer sur la côte préservée de l’Alentejo. Mais derrière la promesse d’un tourisme en harmonie avec l’environnement se cachent de graves problèmes : assèchement des sols, bétonisation de zones protégées… Ce nouvel eldorado pour touristes fortunés bouleverse les équilibres sociaux économiques et naturels de la région.

Le point commun entre Jeff Bezos et Marios Obral, jardinier menacé d’expulsion ? Ils fréquentent le même kiosque à journaux du village de Comporta. Un petit îlot de 1 000 habitants, situé au bord de l’Alentejo. Cette côte sauvage, auparavant peu sujette au tourisme, est le nouvel eldorado des millionnaires et célébrités. Si certains promoteurs vantent les vertus écologiques de ces nouveaux complexes de luxe axés sur l’éco-tourisme, les habitants ne voient pas la situation du même oeil.

Parmi ceux qui tentent d’endiguer ce bétonnage 5 étoiles, on retrouve Maria-Teresa Santos. Pour contrer les destructions de la nature et la privatisation de la côte, cette ingénieure forestière a créé le mouvement Dunas Livres. Elle recense les abus des promoteurs et dénonce le greenwashing de ces complexes présentés comme éco-responsables.

Le caractère écologique de ces nouveaux ensembles, certains le défendent pourtant avec conviction. C’est le cas de Miguel Cancio Martins, un architecte renommé. Miguel a fait de nombreux efforts pour limiter l’impact de son hôtel de luxe sur l’environnement et il est persuadé que ce modèle est une solution d’avenir pour la région. L’impact environnemental se fait pourtant déjà ressentir. Avec la construction de golfs et de piscines, les ressources en eau s’amenuisent…

Reportage (2022, 32mn) disponible en rediffusion jusqu’au 20/12/2025