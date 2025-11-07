Article

Présentant les œuvres des collaborateurs Pixar RenderMan et DAMN! Visdev, qui seront bientôt mises en vedette dans un court métrage d’animation intitulé Ted’s World, en 2026

Aujourd’hui, Xencelabs, marque mondiale leader dans le domaine des outils de dessin numériques, a lancé le Pen Display 16 Lite, un écran tactile OLED 4K ultra-portable conçu pour les artistes ambitieux en déplacement. Au prix de 899 Euros, cet appareil allie des performances de qualité studio à une grande mobilité. L’emballage présente des illustrations exclusives issues d’un projet d’animation international unique centré sur le personnage de Ted Paul. Cette collaboration met en évidence la façon dont la technologie de pointe et la créativité artistique se conjuguent pour repousser les limites de la narration numérique.

Un personnage qui a du caractère : donner vie à Ted Paul.

L’histoire derrière l’illustration figurant sur notre emballage est aussi fascinante que le produit lui-même. L’image de Ted Paul, un personnage fantaisiste en forme de grenouille, est issue d’un croquis dessiné à la main par Jesper Ejsing, illustrateur fantastique de renom, connu pour ses personnages stylisés et riches en émotions. Grâce à un partenariat novateur entre Xencelabs, l’équipe RenderMan de Pixar, le studio d’animation DAMN! Visdev et les stations de travail Dell, Ted Paul est passé d’un dessin en 2D à un personnage animé en 3D dynamique, démontrant ainsi le potentiel des technologies de rendu modernes pour préserver le style artistique.

« Ted Paul a commencé comme « Frog Boy » dans mes croquis. Je voulais qu’il semble réel, avec des sautes d’humeur qui le rendent humain, pas seulement mignon », explique Jesper Ejsing. « Les grenouilles ne sont pas naturellement adorables », ajoute Jesper. « Je voulais voir à quel point je pouvais rendre une grenouille sympathique tout en conservant ce côté dérangeant. »

Ted Paul est un personnage fascinant qui a nécessité une approche artistique minutieuse de la part de tous les créateurs impliqués dans le projet, pour être transposé en 3D. Avec ses dents de lapin maladroites, son sourire exagéré et sa queue de têtard qui suggère son adolescence inachevée, Ted Paul incarne une complexité émotionnelle, colérique mais prompt à pardonner, toujours plein d’énergie et de tension. (Voir la vidéo ici)

La collaboration a débuté lorsque Dylan Sisson, artiste technique de l’équipe RenderMan de Pixar, a rencontré Jesper lors d’une conférence et a imaginé utiliser le nouveau système de rendu XPU de RenderMan 27 pour traduire le style distinctif de Jesper en 3D. Les fondateurs et directeurs créatifs de DAMN! Visdev Studio, Fabio Sciedlarczyk et Nicolas De Aquino, ont relevé le défi en utilisant les écrans à stylet Xencelabs (notamment les séries 16 et 24) pour un modelage et une animation précis dans des outils tels que ZBrush, Maya et Substance Painter.

« Ted Paul ayant été créé dans le style unique de Jesper, notre priorité absolue était de préserver l’intégrité visuelle », a déclaré Fabio Sciedlarczyk. « Les écrans à stylet Xencelabs ont donné à nos artistes le contrôle nécessaire pour capturer toutes les nuances de l’œuvre originale. »

Nicolas De Aquino, de DAMN! Visdev, a ajouté : « Les écrans à stylet ont permis de réaliser des coups de pinceau intentionnels qui reflètent le style de Jesper, tandis que les stations de travail RTX A6000 et RenderMan XPU de Dell ont permis le rendu en temps réel de scènes complexes et stylisées. Ce pipeline a permis de conserver l’essence du dessin à la main en 3D. »

« En collaboration avec Jesper Ejsing, DAMN! Visdev, Dell et Xencelabs, nous sommes tous dans le même bateau », a déclaré Dylan Sisson. « Nous faisons simplement progresser la technologie pour réaliser de nouvelles choses, car nous pensons que c’est amusant et cool. Il s’agit de l’art qui défie la technologie et de la technologie qui inspire l’art, comme le dit toujours Pixar. »

Le court métrage d’animation Ted’s World, qui met en scène les aventures de Ted Paul dans son habitat aquatique, devrait sortir en 2026 dans le cadre de la promotion des innovations technologiques et artistiques croisées. Il présentera les nouveaux effets stylisés de RenderMan 27, notamment les coups de pinceau en temps réel et les effets aquarelle, démontrant ainsi comment la technologie peut inspirer l’art et, dans le même temps, comment les produits Xencelabs peuvent aider les artistes à créer ce dont ils rêvent avec précision, au-delà des frontières entre l’illustration et l’animation.

Le Xencelabs Pen Display 16 Lite : l’ambition en mouvement

Inspiré par les créatifs et conçu pour les créateurs, le Xencelabs Pen Display 16 Lite est le dernier né de la gamme Xencelabs, né des commentaires directs d’artistes professionnels. Compact et portable, il intègre les fonctionnalités les plus demandées dans un design fin et léger, ce qui le rend idéal pour les créateurs ambitieux, en déplacement ou en studio.

Caractéristiques principales du Pen Display 16 Lite :

Deux stylets v2 (stylet à 3 boutons + gomme v2 et stylet fin + gomme v2), 10 pointes supplémentaires, étui à stylets, gant de dessin, adaptateur et dongle Bluetooth.

(stylet à 3 boutons + gomme v2 et stylet fin + gomme v2), 10 pointes supplémentaires, étui à stylets, gant de dessin, adaptateur et dongle Bluetooth. Écran OLED 4K (3840 x 2160) avec 1,07 milliard de couleurs et un contraste ultra élevé (100 000:1)

avec 1,07 milliard de couleurs et un contraste ultra élevé (100 000:1) Espaces colorimétriques préchargés : Adobe RGB (98 %), P3-D65 (98 %), sRGB (99 %), Rec 709 (99 %)

: Adobe RGB (98 %), P3-D65 (98 %), sRGB (99 %), Rec 709 (99 %) Écran antireflet à liaison optique offrant une expérience de dessin naturelle, comme sur du papier.

offrant une expérience de dessin naturelle, comme sur du papier. Courbe de pression finement réglée (force d’activation initiale de 3 grammes), développée à partir des commentaires réels d’un panel de plus de 100 artistes.

(force d’activation initiale de 3 grammes), développée à partir des commentaires réels d’un panel de plus de 100 artistes. Connectivité USB-C à câble unique avec prise en charge du mode DP Alt via le hub Xencelabs vendu séparément pour les configurations HDMI/DisplayPort.

avec prise en charge du mode DP Alt via le hub Xencelabs vendu séparément pour les configurations HDMI/DisplayPort. Ultra-fin et léger : seulement 12 mm d’épaisseur et 1,2 kg

Disponibilité

Le Pen Display 16 Lite est désormais disponible dans les boutiques officielles Xencelabs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.xencelabs.com.



À propos de Xencelabs​

Fondée en 2019 par des vétérans de l’industrie de l’animation, de l’illustration et du design industriel, Xencelabs crée des outils de dessin numériques haut de gamme pour les professionnels du monde entier. Vendus dans plus de 40 pays, ses produits permettent aux artistes de « créer ce dont ils rêvent » grâce à une innovation constante et à une conception axée sur les artistes. Suivez Xencelabs sur les réseaux sociaux pour découvrir les expériences créatives avancées que votre travail mérite. Rendez-vous sur www.xencelabs.com